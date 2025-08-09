ゼネコン大手の大成建設は、海洋土木大手の東洋建設をTOB（＝株式公開買い付け）などを通じて買収すると発表しました。建設業界では過去最大規模の買収となります。【映像】握手を交わすゼネコン大手の大成建設買い付け期間は8月12日〜9月24日で、買い付け価格は1株あたり1750円、買収額は約1600億円と、建設業界では過去最大規模だということです。この買収方針に東洋建設は賛同していて、大株主も応募する方針です。建設