ロシアの拘置所で監禁中に死亡したウクライナの女性記者、ビクトリア・ロシチナさんの遺影＝8日、キーウ（共同）【キーウ共同】「最も勇敢で、最も優秀な記者だった」。ロシア占領地を取材中に拘束され、拘置所で監禁中に死亡したウクライナの女性記者、ビクトリア・ロシチナさん＝当時（27）＝の葬儀が8日、首都キーウであった。旧知の記者は「彼女の死を無駄にしない。遺志を受け継ぎ、真実を伝えていく」と誓った。葬儀には