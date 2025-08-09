血尿には、痛みが生じるときと生じないときがあります。痛くない血尿が出たら「膀胱がん」の可能性とも言われますが、果たして本当なのでしょうか。今回は、血尿には一般的に痛みがあるのかなどについて、「きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院」の北島先生に教えていただきました。 監修医師：北島 和樹（きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院） 聖マリアンナ医科大学医学部卒業。聖マリアンナ医科大学大学院医