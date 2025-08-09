【ロサンゼルス＝後藤香代】米ＣＮＮは８日、トランプ政権が反ユダヤ主義対策の不備を理由に、カリフォルニア大ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）に１０億ドル（約１４７３億円）の罰金の支払いなどを求めていると報じた。カリフォルニア大のジェームズ・ミリケン総長は８日の声明で、「このような規模の支払いは、米国最大の公立大システムを完全に破壊し、学生とカリフォルニア州民に重大な損害を与える」と反発した。トランプ政