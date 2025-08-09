◇プロ野球セ・リーグ巨人12-2DeNA（8日、横浜スタジアム）2桁得点で大勝した巨人。阿部慎之助監督は報道陣の前に姿を見せると、「こういう大味の試合のあとが大事」と一言。「みんな忘れてあしたもう一回頑張ってほしいなと思います」とだけ述べ、球場を後にしました。巨人が2桁得点をあげたのは3月29日のヤクルト戦以来。安打数は18と今季最多となりました。巨人はこれで勝率を5割に戻しています。