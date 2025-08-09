AI技術の進化により、実在の人物の顔を別の映像に合成する「ディープフェイク」への懸念が強まっています。中でも、卒業アルバムやSNSの写真などを悪用した性的なディープフェイク画像の作成・拡散は、被害者に深刻な精神的苦痛をもたらします。しかし、鳥取県議会で6月、ディープフェイク画像の作成や提供などに対し過料を科すことを盛り込んだ改正青少年健全育成条例が成立したものの、直接規制する法律はありません。韓国では20