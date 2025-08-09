渋谷トレンドリサーチはこのほど、高校生男女(15～18歳)103人を対象に行った「夏に関するトレンド調査」の結果を公開した。 【調査結果】４位には“熱い男”がランクイン 「夏が似合う芸能人は？」と聞いたところ、2位の「橋本環奈」(6.9%)、3位の「出口夏希」(5.9%)との接戦を制した１位は「浜辺美波」(7.9%)となった。主な理由として「顔がスッキリしていて夏らしい」「名前も夏っぽい」などが挙がった。また