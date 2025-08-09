マンチェスター・ユナイテッドが、キャリントンのトレーニング・コンプレックス内に建設していた新たなファーストチーム専用施設を正式にオープンさせた。総工費は約5000万ポンドに達し、その規模と内容はまさに“世界屈指の高性能環境”と呼ぶにふさわしいものとなっている。『Manchester Evening News』が伝えている。2024年には女子チームとアカデミー用の1000万ポンド規模のセンターが稼働していたが、今回のプロジェクトはフ