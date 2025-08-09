古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人トリオが所属することになった英2部バーミンガム・シティ。8日に行われたイプスウィッチとの開幕戦を1-1で引き分けた。古橋と岩田は先発した一方、藤本は欠場。バーミンガムは後半10分に先制するも、勝利寸前の後半アディショナルタイム5分にPKで痛恨の失点を喫し、1-1の引き分けに終わった。30歳の古橋は77分プレー、岩田はフル出場しており、『Birmingham Mail』は、2人に8点の高評価を与え