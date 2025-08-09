女子プロレス「マリーゴールド」は８日、スーパーフライ級王者の岩谷麻優が９日の岩手・宮古市シーアリーナ大会を欠場することを発表した。公式「Ｘ」で「宮古市大会に出場予定でした岩谷麻優は、発熱による体調不良のため欠場することになりました」と発表した。同大会で岩谷は、ＭＩＲＡＩ、ビクトリア弓月と組んで野崎渚、松井珠紗、瀬戸レアと対戦を予定していたが岩谷に代わって山岡聖怜が出場。さらに「山岡聖怜＆心希