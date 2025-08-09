お盆期間の休みの帰省ラッシュが始まり、8日、各交通機関の下りで混雑はピークを迎えます。高速道路では最大45kmの渋滞も予測されています。【映像】各交通機関の混雑状況JR東海は、お盆期間の休み中、今年も東海道新幹線「のぞみ」を全て指定席にしていて、8日午前はすでに満席だということです。空の便でも全日空と日本航空の国内線で下りのピークを迎えます。また、国際線で羽田空港と成田空港から出国する人は、合わせて