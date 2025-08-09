参議院選挙での惨敗を受け、石破総理大臣の退陣論が強まる中、自民党は両院議員総会を開き、総裁選挙を前倒して実施するかどうかを検討することを決めました。【映像】石破総理大臣のコメント「それぞれのご意見というものを真摯に受けとめ、これから先、色々と参考にし、それを重視してまいりたい」「党則に則ってきちんと運営をすると」（石破総理大臣）石破総理は冒頭、改めて続投の姿勢を示しましたが、出席者からは辞任を