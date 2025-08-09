太陽系の外側から飛来し現在、太陽の方向に向かっている彗星のこれまでで最も鮮明な画像をNASA（=アメリカ航空宇宙局）のハッブル宇宙望遠鏡が撮影しました。【映像】観測された「3I/ATLAS」太陽系の外側から飛来した史上3番目の天体である「3I/ATLAS」は、7月に南米チリの天文台が発見しました。現在、木星軌道の内側に位置し、時速約20万kmの猛烈なスピードで、太陽の方向へ向かっています。ハッブル宇宙望遠鏡による観測