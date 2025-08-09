問題社員に会社を辞めてもらいたい場合、経営者はどのような姿勢と方針で臨むべきなのか。問題社員の典型事例を解説しながら、経営者が「実際にどうするべきか」を提言する。※本稿は、島田直行『知識ゼロからの問題社員のトラブル解決円満退職のすすめ方』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。交渉の成功は「事前の準備」で決まる特に中小企業では人手不足もあり、「問題があるから」とすぐに辞めてもらうわけにはいき