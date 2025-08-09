「ドジャース−ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ブルージェイズのアナリストを務める元日本ハムの加藤豪将氏が、ドジャース・佐々木朗希投手と試合前のグラウンドで再会した。佐々木のライブＢＰを視察し、練習後に会話。「個人的に遠くから応援してるだけなので。マウンドに戻って、ライブＢＰとはいえメジャーのマウンドで生で見られる。成功してるのでうれしかった」と話した。日米の野球を経験した加藤氏だけに、