右肩のインピンジメント症候群で5月13日から負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦が行われる前の本拠ドジャースタジアムで離脱後3度目のライブBP（実戦形式の投球練習）に登板した。視察したデーブ・ロバーツ監督（53）は佐々木の体調に問題なければ次回登板がマイナーでのリハビリ登板となる可能性を示唆した。ブルペンで22球を投げてからマウンドに上がり