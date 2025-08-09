ISS＝国際宇宙ステーションに長期滞在していた日本人宇宙飛行士の大西卓哉さんが地球に帰還するためISSを離脱しました。日本人宇宙飛行士の大西卓哉さんら4人の宇宙飛行士は、日本時間9日午前5時頃、ISS＝国際宇宙ステーションから宇宙船「クルードラゴン」に乗り込み、ハッチが閉じられました。そして午前7時15分にISSを離脱しました。この後、10日未明にアメリカ・カリフォルニア州の沖合に着水し、地球に帰還する予定です。当初