発達障害が増えている背景に迫ります（写真：polkadot／PIXTA）【表で見る】発達障害の分類近年、発達障害の診断を受ける人が増えているというが、その背景には何があるのか――。発達障害が専門の児童精神科医で、『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』などの著書がある本田秀夫さん（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授）にお話をうかがった。発達障害とはどういうものか「発達障害とは、“生まれつき脳