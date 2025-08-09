福岡管区気象台は9日午前5時53分、大雨と落雷および突風に関する福岡県気象情報第8号を発表した。福岡県では、10日未明から11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれ。［気象概況］九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込み