米半導体大手インテルのリップブー・タンCEO＝4月29日、米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手インテルのリップブー・タン最高経営責任者（CEO）は8日までに、トランプ米大統領からの辞任要求を巡る従業員宛ての書簡を公表した。米国を拠点に40年以上活動してきた経歴を示し「常に最高水準の法的かつ倫理的基準に従ってきた」と強調した。トランプ氏は7日、自身の交流サイト（SNS）に「インテ