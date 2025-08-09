ＩＭＭ通貨先物８月５日主要国通貨円の買い越し減少 円82006枚の買い越し 7237枚の買い越し減 ユーロ115959枚の買い越し 7400枚の買い越し減 ポンド33303枚の売り越し 21275枚の売り越し増 スイスフラン27377枚の売り越し 3343枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数7030枚の売り越し 2874枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ８月５日主要国通貨円の売り越し減少 円29308枚の売り越し 1972枚の売り越し