気象台は、午前8時35分に、洪水警報を熊本市、宇土市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を熊本市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・熊本市、宇土市に発表 9日08:35時点熊本地方では、9日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□洪水警報【発表】9日昼過ぎにかけて警戒■宇土市□大雨警報・土砂災害・浸水9日昼過ぎにかけて警戒1時間