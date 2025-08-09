彼のちょっとズレたポジティブ思考に、思わずイライラ……。あなたの周りにもそんな人、いませんか？今回は、そんな「食い尽くし系」の旦那さんを持つ女性の話をご紹介いたします。「食い尽くし系」旦那のポジティブ勘違い「結婚してすぐのこと。夫はとても食いしん坊で、私が作った料理もすごい勢いで平らげていました。私はゆっくり食べたい派だったので、最初は気になっていたものの「まぁ、たくさん食べてくれるのは良いこと