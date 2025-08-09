○デル宮崎カスタマーセンターで8組の親子がInspiron 14の組み立てに挑戦2025年8月2日、13回目となるDELLの親子パソコン組み立て教室が宮崎カスタマーセンターで行われました。取材協力：デル・テクノロジーズ会場となった宮崎サポートセンターがあるカリーノ宮崎。屋上看板のうち、駅側の2面はDellですが、残りはカリーノの表記があります。よくよく見ると寿屋のロゴと文字がうっすら残っていましたデルのパソコン組み立て教室は