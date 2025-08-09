朝ドラ「あんぱん」（NHK）のモデルである漫画家・絵本作家やなせたかし氏。『やなせたかし先生のしっぽやなせ夫婦のとっておき話』（小学館）を上梓した元秘書の越尾正子さんは「先生には奥さんが養ってあげると言っても、そうはさせないという意地があった」という――。■33年前、やなせたかしの秘書になったNHK朝ドラ「あんぱん」が話題を呼んでいます。アンパンマンの生みの親・やなせたかしさん（1919〜2013年）をモデルに