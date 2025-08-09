【女子旅プレス＝2025/08/09】京都府・南丹市のASOBIYUKU 京都るり渓温泉内に、新たな宿泊エリアとして「ASOBIYUKU VILLA（アソビユク ヴィラ）」が、2026年2月27日にオープンする。【写真】嵐山に京薬味専門店「京都 嵯峨 嵐山 かみ舎楽」“山椒ソフト”名物のカフェも併設◆「ASOBIYUKU VILLA」とは京阪神から約1時間の場所にある「ASOBIYUKU VILLA」は、合計29棟から成るプライベート温泉付きの一棟貸切ヴィラ施設。高天井で広