映画『テッド』や『トランスフォーマー』シリーズのマーク・ウォールバーグが、現地時間8月1日、妻で元モデルのレア・ダーラムと結婚16年を迎え、お互いにインスタグラムでスウィートなメッセージを公開した。【動画】マークとレアの仲睦まじい姿マークはインスタグラムにて、ピンクのビキニ姿のレアと肩を組んでポーズを取るツーショットを公開し、ハートの絵文字とともに「記念日おめでとう」とメッセージを公開。またレアも