◇米男子プロゴルフツアープレーオフ第１戦フェデックス・セントジュード選手権第２日（８日、テネシー州ＴＰＣサウスウィンド＝７２８８ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）は悪天候のため競技が中断し、そのままサスペンデッドとなった首位と７打差の１アンダー２７位で出た前年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、１６番の第１打を打った後に中断となった。１５ホールを消化した時点で、５バーディー、２ボギー、