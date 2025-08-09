●今週の業種別騰落率ランキング ※8月8日終値の8月1日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：30 業種値下がり： 3 業種 東証プライム：1620銘柄値上がり：1181 銘柄値下がり： 419 銘柄変わらず他：20 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. その他製品(0269) +9.10 任天堂 、フジシール 、三井松島Ｈ