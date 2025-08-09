■レンジ3分でできる「ラタトゥイユ」暑くなってから毎日のように、麺ばかり食べていた。特に外に取材に出かけると、ランチにはそうめん、ざる蕎麦、冷やし中華、ざるうどんなど、冷たい麺ばかり欲してしまう。1週間ほど1日1〜2食の麺生活を続けていたら、朝起きた時に倦怠感があることに気づいた。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo以前、管理栄養士の望月理恵子氏が「麺類は夏太りしやすいう