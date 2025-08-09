国際宇宙ステーションに滞在中の大西卓哉飛行士（大西飛行士のXから）【ワシントン共同】宇宙航空研究開発機構（JAXA）の大西卓哉飛行士（49）ら4人が搭乗した宇宙船が8日午後（日本時間9日午前）、地球への帰還に向けて国際宇宙ステーション（ISS）を出発した。9日昼ごろ（同10日未明）、米カリフォルニア州の沖合に着水する予定。大西さんは「長期滞在中、応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました」とX（旧