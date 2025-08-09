尾崎豊さんや可愛かずみさん、南野陽子、高岡早紀、武田久美子らの写真集を手がけた写真家の山内順仁さんが7月31日に66歳で亡くなったことを、元妻でモデルの山内乃理子が7日までに、自身のインスタグラムで報告した。 【写真】尾崎豊さんが撮影した山内順仁さん親交の深さがわかる自然な写真 虹の写真を添えて「元夫の写真家、山内順仁が7月31日に虹の橋を渡り永眠致しました。（享年66歳）」とつづった乃理子。「離婚し