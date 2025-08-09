劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』（公開中）で主演を務める鈴木亮平。新メンバーの加入や沖縄での長期ロケなど、新たな挑戦が重なった現場を経て、彼が感じたこととは──。「俳優と医師の間のような、“MERチーフ”という新たな職業が自分の中に生まれている」と語る鈴木が、『TOKYO MER』に込めた想いを明かす。【動画】南海MERのメンバーからのメッセージ「TOKYO MER」とは、手術室を搭載した大型車両