中日は8日、広島との試合（バンテリンドーム）に2−3で惜敗。9回裏に細川成也の2ランで同点に追いつくも、延長11回表のバッテリーミスにより決勝点を献上した。2−2の同点で迎えた延長11回表、マルテは一死三塁のピンチを招き、二俣翔一の打席で初球の変化球が大きく外に外れ大暴投。捕手・石伊雄太も止めることができず、三塁走者の生還を許した。このバッテリーミスについて、8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース