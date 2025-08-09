火のエレメント（おひつじ座・しし座・いて座）目標金額を決めてダッシュする火のエレメントのあなたは、お金に対する意識が高く貯蓄にも関心があるでしょう。自分が納得いく使い方を好むため、無駄なものにはお金をかけない主義かも。値段が高くても、欲しいものをゲットできるまでとことん貯め抜く粘り強さを発揮することでしょう。もしもまとまった額の貯蓄を狙うなら、目標額を設定しダッシュをかけること。障害が出てきたとし