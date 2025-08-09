金沢市営競馬は、8月11日（月・祝）および12日（火）に予定していた本場開催を中止すると発表した。加賀地方では7日未明、線状降水帯による大雨が発生し、コースや施設の一部に影響が出たことから、安全面を考慮しての判断となった。水害が発生なお、両日とも場外発売は通常どおり行われる予定。また、8月9日（土）・10日（日）の場外発売は予定通り実施されるが、場内の食堂など一部店舗は休業となる。8月18日（月）・19日