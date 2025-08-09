9日午前6時ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後、ゆっくり北上する見込みです。このため、福岡県と佐賀県では9日朝から11日にかけて、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。福岡県では10日未明から11日にか