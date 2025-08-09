7月31日、釣りアプリ「ANGLERS（アングラーズ）」を運営する株式会社アングラーズが、夜釣りの予約が4〜5月比で約2倍（180％）増になったことを公表しました。夜釣りに対する猛暑/酷暑の影響などを、同社広報の岩田梨紗さんに伺いました。ーー猛暑/酷暑となっていることから、日差しが弱まる夕方以降に様々な活動を始める人が多いようです。夜釣りの予約がここまで増加すると予想されていましたか？岩田：夏の夜釣りはおかっぱり（