日本ボクシングコミッションは9日、都内の病院で入院療養中だった東洋太平洋スーパーフェザー級5位にランクされていた神足茂利さん（M・T）が8日午後10時59分に死去したことを発表した。28歳だった。神足選手は2日に東京・後楽園ホールで行われた興行の東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦で王者・波田大和（28＝帝拳）に挑戦。初回から一進一退の攻防を繰り広げるも、三者三洋の判定で（115―113、113―115、11