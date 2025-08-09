物価高で生活が苦しい子育て家庭が増える中、夏休みの思い出作りにも、不安の声が広がっています。◇小学生の子ども2人を1人で育てる山田さん（仮名）。こども宅食応援団スタッフ「きょうはお米をお持ちしました」この日届いたのは、NPOが生活の厳しい家庭に定期的に配送する食品です。子ども2人を育てる山田さん（仮名）「夏休みは給食がないので、お昼一食増えるから」学校がない分、食費や光熱費が増える夏休み。夏休み