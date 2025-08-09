「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）見事な投球で敵地の竜党を黙らせた。つかみかけていたプロ２勝目は目の前でスルリと逃げたが、広島・高太一投手が７回３安打無失点の快投。「良い打者がそろっているので、間違いがないようにだけ、低めを意識して投げました。チームが勝つのが一番」と延長戦を制した一戦を笑顔で振り返った。自身２度目の先発は、文句のつけようがない内容だった。初回を含め計３度、得点圏に