女子プロゴルファーの澁澤莉絵留が自身のInstagramを更新。満開の桜を撮影したオフショットを公開しました。 澁澤プロが桜の写真をお裾分け「ずっと咲いてれば良いのに…」 澁澤プロは「色々な種類の桜をたくさん撮ったのでお裾分け」とコメントを添えて、春の訪れを感じさせる美しい桜の写真を複数枚公開。 「散ってしまうとなんかちょっと寂しくなりますね」「ずっと咲いてれば良いのに…」と干渉にひたる様子の