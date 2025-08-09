私（アンナ）は保育士をしています。昔から子どもに関わる仕事がしたくて、この職業を選んで2年目になります。1年目は慣れなくて毎日がてんやわんやでしたが、2年目になった今年はようやくいろいろ見えてくるようになりました。大変なことも多いけれど、可愛い子どもたちに囲まれた職場で充実した日々を送っています。そんななか、気になっているのがハヤトくん（3歳）。お母さんのお迎えが遅く、毎日ひとりだけ19時まで残っている