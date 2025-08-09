アメリカ南部ジョージア州の大学のキャンパス内で銃撃事件が発生し、少なくとも警官1人が負傷しました。【映像】騒然となる現場の様子8日午後、ジョージア州アトランタのエモリー大学で銃乱射事件が発生しました。大学はウェブサイトで「逃げろ、隠れろ、戦え。その地域を避けろ」と呼びかけ、キャンパス内の人々に屋内に避難するよう呼び掛けています。現場には多数の武装した警察官らが集まり、物々しい雰囲気となっています