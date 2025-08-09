アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領との首脳会談をアラスカ州で15日行うと明らかにしました。【映像】握手を交わすトランプ氏とプーチン氏トランプ大統領は先ほど、「ロシアのプーチン大統領との待望の会談が8月15日にアラスカ州で開催される」と自身のSNSで明らかにしました。詳細は追って発表するとしています。トランプ氏は8日、記者団に対し、ロシアとウクライナの停戦交渉をめぐって、双方の一部の領