自宅の床下に遺体を遺棄したとして神奈川県警は９日、いずれも無職で同県茅ヶ崎市の男（４４）と同市の女（３８）を死体遺棄容疑で逮捕した。発表によると、２人は共謀して昨年５月上旬頃、男が住む団地の自宅床下に性別不明の遺体を埋めて遺棄した疑い。県警は認否を明らかにしていない。この部屋には５０歳代の男性も同居していたが、男性の勤務先の同僚から昨年８月、「行方不明になっている」と届け出があった。県警が２