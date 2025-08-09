今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦に挑戦し、試合後に急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けた神足茂利（こうたり・しげとし）さんが８日午後１０時５９分に死去した。２８歳。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が９日、発表した。所属のＭ・Ｔジムによれば２度の開頭手術を受けた後も意識が戻らず、経過観察中だった。神足さんは２日のタイトルマッ