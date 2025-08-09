神奈川・茅ヶ崎市の団地で遺体を部屋の床下に埋めて遺棄した疑いで、44歳の男と38歳の女が逮捕されました。2人と一時期同居していた男性が行方不明になっていて、警察は遺体が男性の可能性があるとみて調べています。小椋亮容疑者（44）と岡安唯容疑者（38）は2024年5月上旬ごろ、茅ヶ崎市の団地の小椋容疑者の住む部屋の床下に性別不明の遺体を埋めて遺棄した疑いがもたれています。遺体は一部が白骨化し死因はわかっていません。