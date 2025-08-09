8月9日は「野球の日」。この日は「や（8）きゅう（9）」という語呂合わせと、全国高校野球選手権大会と期間中であるということから制定された。プロ野球の始球式には、タレントや俳優が参加し、場を和ませることも。投球だけでなく、彼女たちのかわいらしいユニフォーム姿にも度々注目が集まる。この記事では「野球の日」にちなみ、始球式に参加した女性芸能人の始球式とユニフォーム姿を紹介する。【写真】岡田紗佳、篠田麻里子