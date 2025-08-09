ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブの日本創業65周年を記念し、会員専用ラウンジを一般無料開放するイベント「Mid-Summer Lounge 2025」を、「ダイナースクラブ 銀座プレミアムラウンジ」で2025年8月10日までの期間限定で開催しています。無料で試飲会に参加できる！ 通常は一部の会員専用の「ダイナースクラブ 銀座プレミアムラウンジ」。期間中は、ダイナースクラブ会員でない人も、プ